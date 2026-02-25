Villa Mercedes: incautaron cocaína valuada en casi $2 millones y desarticularon dos centros de venta de droga

La Policía de San Luis, a través de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, llevó adelante nuevos procedimientos en Villa Mercedes en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”. Como resultado, se incautó cocaína valuada en aproximadamente $1.780.000 y se anularon dos puntos de venta y distribución de estupefacientes.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, con intervención de la Fiscalía Federal, y se desarrollaron en domicilios ubicados en los barrios San Antonio y Estación.

En el primer inmueble, los efectivos secuestraron 72 envoltorios de nylon con cocaína, un teléfono celular, una planta de marihuana y una motocicleta 150 cc presuntamente vinculada a la investigación. En el segundo domicilio, en tanto, incautaron dos envoltorios con cocaína y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

De acuerdo a la información oficial, la droga secuestrada permitiría la elaboración de 356 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal cercano a los $1,78 millones.

Por disposición del juez federal Juan Carlos Nacul, fueron detenidos una joven de 23 años y un hombre de 28 años, quienes quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2.

Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico, la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), la Policía Científica y la Oficina de Antecedentes Personales de la UROP N° 2.

Este tipo de operativos se enmarca en una estrategia provincial y federal orientada a desarticular redes de microtráfico y reducir la circulación de estupefacientes en la ciudad.