Villa Mercedes: incendio en fábrica Tubhier fue controlado por el personal y no dejó heridos

Una máquina de gran porte se incendió este miércoles por la noche en la fábrica Tubhier, ubicada sobre la colectora sur de la Autopista de las Serranías Puntanas, en la ciudad de Villa Mercedes, sin que se registraran personas heridas.

El hecho se produjo alrededor de las 23:30, cuando efectivos de la Comisaría Seccional 11° fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre un foco ígneo en el interior del establecimiento industrial.

Al arribar al lugar, se constató que el incendio se había originado en el sector de la planta donde se fabrican silobolsas, específicamente en una máquina utilizada para la vulcanización de material plástico recuperado.

Según las primeras averiguaciones, el foco se habría iniciado por un desperfecto en una turbina encargada de derretir plástico, lo que generó la combustión del equipo.

Las llamas fueron controladas en primera instancia por el propio personal de la empresa mediante el uso de extintores portátiles, lo que evitó la propagación del fuego dentro de la nave industrial, de aproximadamente 60 por 40 metros.

Minutos después, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, con seis efectivos, arribaron al lugar y realizaron tareas de inspección, prevención y enfriamiento, sin necesidad de intervenciones de mayor complejidad.

Si bien no hubo personas lesionadas, se registraron daños materiales en la maquinaria afectada. Además, los bomberos brindaron recomendaciones de seguridad para evitar nuevos incidentes en el sector comprometido.

Este tipo de episodios pone en foco la importancia de los protocolos de seguridad industrial y la rápida respuesta del personal capacitado, que en este caso resultó clave para contener la situación.