Villa Mercedes: Intentaron sustraer una moto y fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad

Una rápida intervención policial permitió demorar a dos jóvenes de 23 años acusados de intentar robar una motocicleta en la ciudad de Villa Mercedes. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche de este lunes 18 de mayo y contó con la participación de efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) y del Comando Radioeléctrico.

Según informaron fuentes policiales, el operativo comenzó luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre un presunto intento de robo de una moto en inmediaciones de las calles Francia y Bolivia.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien manifestó que dos sujetos habían intentado sustraerle el vehículo.

Con autorización de la propietaria, los efectivos realizaron una inspección en el inmueble y observaron que uno de los sospechosos escapaba por los techos de viviendas cercanas. Tras un operativo cerrojo, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptarlo en la zona de avenida Aviador Origone y calle Europa.

En paralelo, efectivos del DRIM continuaron con las tareas de búsqueda y lograron localizar al segundo implicado en inmediaciones de calle Carlos Pellegrini y avenida Presidente Perón.

Ambos jóvenes fueron demorados y trasladados posteriormente a la Comisaría Seccional 9°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y continuaron las diligencias judiciales de rigor.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de los demorados en otros episodios similares ocurridos en la ciudad.