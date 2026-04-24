Villa Mercedes: Intentó escapar tras un robo y terminó detenido

Un hombre de 42 años fue demorado durante la noche del jueves 23 de abril en Villa Mercedes, tras ser señalado como presunto autor de un ilícito en un local comercial. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), en coordinación con el Centro de Operaciones Policiales.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó a partir de una alerta que daba cuenta de un grupo de personas que había retenido a un individuo en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Hilario Cuadros. El sujeto, acusado de haber sustraído elementos de un comercio de la zona, logró escapar momentáneamente del lugar.

A partir de esa situación, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en sectores cercanos. Minutos más tarde, el hombre fue interceptado en la intersección de calles Almafuerte y Santiago del Estero, donde fue identificado y demorado.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio continuidad a las diligencias judiciales de rigor.

El hecho se enmarca en los operativos de prevención y respuesta rápida que se llevan adelante en distintos puntos de Villa Mercedes, con el objetivo de reforzar la seguridad y actuar ante situaciones delictivas en tiempo real.