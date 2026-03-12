Villa Mercedes: interceptaron a un hombre con dos garrafas y no pudo explicar de dónde las sacó

Un hombre de 28 años fue demorado este miércoles 11 de marzo por la tarde luego de ser sorprendido trasladando dos garrafas cuya procedencia no pudo justificar, en un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició tras un aviso emitido por el Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de un individuo trasladando garrafas en las inmediaciones de las calles Amaro Galán y Corrientes, en la ciudad de Villa Mercedes.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron al sujeto caminando con una garrafa en cada mano. De acuerdo al reporte oficial, al advertir la presencia del móvil policial el hombre dejó los elementos en el suelo e ingresó al patio delantero de una vivienda ubicada en Amaro Galán al 1300.

Los efectivos procedieron a identificarlo y, al consultarle por la procedencia de las garrafas, el individuo brindó versiones contradictorias, lo que despertó sospechas sobre el origen de los elementos.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 36°, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

En tanto, las dos garrafas fueron secuestradas de manera preventiva mientras se realizan las averiguaciones necesarias para determinar su procedencia y si están vinculadas a algún hecho delictivo.

Este tipo de intervenciones forma parte de los controles preventivos que realiza la Policía de San Luis en distintos sectores de Villa Mercedes, con el objetivo de esclarecer posibles delitos contra la propiedad y reforzar la seguridad en la vía pública.