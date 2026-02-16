Villa Mercedes: intervienen a cinco menores por causar daños en la vía pública durante la madrugada

Cinco menores de edad fueron identificados e intervenidos por personal policial durante la madrugada de este domingo 16 de febrero, tras ser detectados ocasionando daños en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes. El procedimiento se realizó en calle Maipú, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional Octava, y contó con la intervención del organismo encargado de la protección de niños y adolescentes.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (D.R.I.M.), dependiente de la Policía de la Provincia de San Luis, quienes realizaban recorridos preventivos cuando recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP) alrededor de las 05:00 horas.

Según informaron fuentes oficiales, el aviso indicaba que cinco menores estaban arrojando piedras contra una bicicleta colgada de un poste de iluminación, provocando daños. La situación fue corroborada mediante el sistema de monitoreo urbano, que permitió precisar la ubicación y enviar un móvil al lugar.

Al arribar, los uniformados procedieron a la identificación de los involucrados, constatando que se trataba de adolescentes de 13, 15, 15, 16 y 17 años de edad. Posteriormente, se dio intervención al Jefe de Servicio, quien dispuso las medidas correspondientes conforme al protocolo vigente.

Debido a que todos los implicados eran menores, se solicitó la presencia de personal de la CANAF (organismo de niñez y familia), que asumió la responsabilidad sobre los adolescentes y continuó con las actuaciones pertinentes.

Este tipo de procedimientos forma parte de las acciones preventivas y de control urbano que se realizan de manera permanente en la ciudad, con apoyo del sistema de videovigilancia, herramienta clave para la detección temprana de incidentes y la rápida intervención policial.