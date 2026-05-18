Villa Mercedes: investigan el incendio intencional de un FIAT Duna tras amenazas a una familia

Una familia de Villa Mercedes denunció que sufrió el incendio total de su automóvil durante la madrugada del domingo, luego de haber recibido amenazas vinculadas a un conflicto por la compra de una motocicleta presuntamente en malas condiciones. El hecho ocurrió en la esquina de Colón y Las Heras, donde el vehículo, un FIAT Duna, quedó completamente destruido por las llamas.

Según relataron los damnificados, el conflicto comenzó meses atrás cuando compraron una moto que, tras un breve tiempo de uso, sufrió una falla grave en el motor. De acuerdo a la denuncia, un mecánico constató posteriormente que el rodado tenía el motor sin juntas y sin posibilidad de reparación.

La familia aseguró que, tras reclamarle al vendedor, recibió respuestas negativas. Hasta ese momento ya habían abonado cuatro cuotas de la motocicleta, pero decidieron interrumpir los pagos y llevar el caso ante la Justicia.

Con el correr de las semanas, los denunciantes afirmaron haber detectado conductas intimidatorias. Según indicaron, el hombre denunciado comenzó a averiguar domicilios y movimientos de la familia. Incluso, sostuvieron que recibieron amenazas directas vinculadas a quemarles el automóvil.

Tiempo después, el matrimonio adquirió el FIAT Duna que finalmente terminó incendiado durante la madrugada del domingo.

De acuerdo al relato de los propietarios, el sábado por la noche la madre del dueño del vehículo advirtió que un desconocido la seguía mientras caminaba por la zona. “Si hubiera querido robarle algo lo habría hecho porque en la zona no había nadie”, señalaron los damnificados.

La mujer logró regresar a su vivienda, pero minutos más tarde, cuando volvió a salir hacia un kiosco cercano, observó que el sujeto continuaba parado en la esquina.

Finalmente, cerca de la 1 de la madrugada del domingo, el matrimonio regresó a su domicilio y estacionó el auto frente a la vivienda. “A los pocos minutos escuchamos una explosión y cuando nos asomamos por la ventana vimos el auto en llamas”, relataron.

El incendio provocó daños totales en el vehículo. La familia manifestó sospechas concretas sobre quién podría ser el autor intelectual del hecho y la situación ya es investigada en sede judicial.