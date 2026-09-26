Villa Mercedes: investigan la difusión de imágenes íntimas falsas de jóvenes creadas con inteligencia artificial

La Justicia de Villa Mercedes investiga cómo fotografías de varias jóvenes de la ciudad terminaron convertidas en imágenes íntimas falsas y publicadas en un sitio para adultos. La causa está a cargo de la Fiscalía de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores y continúa en etapa de investigación.

El caso se conoció públicamente a partir del testimonio de Andrea Bringas, madre de una de las afectadas, quien dialogó con el periodista Alberto Trombetta. Según relató, las fotografías originales fueron tomadas de las cuentas de Instagram de las jóvenes y luego manipuladas con inteligencia artificial para hacerlas aparecer desnudas.

Bringas señaló que su hija, de 18 años, se enteró de la existencia de las imágenes cuando comenzaron a circular entre otros jóvenes. Amigos de las afectadas habrían encontrado el material en una página de acceso gratuito. La difusión también se habría extendido entre compañeros de escuela.

“Cuando empezaron a circular, mi hija entró en pánico”, contó la madre. Explicó que el episodio afectó la vida cotidiana de su hija, quien comenzó a recibir atención psicológica y psiquiátrica. También indicó que, en algunas ocasiones, la joven no pudo asistir a clases.

Denuncias, retiro del contenido y allanamiento

De acuerdo con Bringas, seis jóvenes realizaron denuncias, aunque podría haber otras afectadas que todavía no acudieron a la Justicia. Entre quienes denunciaron hay menores de edad, una de ellas de 14 años, según precisó en la entrevista.

Tras la presentación del caso, intervino la Unidad de Investigación Ciberdelitos de San Luis. La madre afirmó que esa actuación permitió retirar rápidamente el enlace en el que aparecían las imágenes.

La investigación incluyó un allanamiento, el secuestro de teléfonos y otros dispositivos electrónicos y la realización de pericias informáticas. Bringas expresó su disconformidad con los resultados periciales que conoció hasta ahora: sostuvo que esperaba hallar más elementos en los aparatos secuestrados y pidió que se profundicen las averiguaciones.

Las sospechas de la denunciante apuntan a un adolescente que mantenía un vínculo de amistad con su hija. Bringas describió esa relación como un factor que aumentó el impacto emocional de lo ocurrido. La responsabilidad del menor señalado, sin embargo, no está determinada públicamente y debe establecerse en el marco de la investigación judicial.

La madre también afirmó que informó a la Justicia sobre situaciones posteriores que considera preocupantes, relacionadas con el contacto en redes sociales y la cercanía del adolescente a lugares frecuentados por su hija. Esos señalamientos forman parte de su relato y no se informó una resolución judicial sobre ellos.

La posición de la defensa

La abogada de la familia del adolescente señalado, Leticia Latini, cuestionó la interpretación de la denunciante sobre las pericias. Según sostuvo, los estudios realizados no arrojaron los resultados que la otra parte esperaba.

La letrada afirmó que la familia está a disposición de la Justicia y colabora con la investigación. También explicó que decidió evitar declaraciones públicas de sus representados debido a que el caso involucra a un menor de edad, y advirtió sobre las consecuencias de exponerlo antes de que se esclarezcan los hechos.

Por su parte, Bringas reclamó respuestas sobre el avance de la causa y acompañamiento para las jóvenes afectadas. La Fiscalía confirmó que la investigación sigue en curso. Hasta el momento, no se informó públicamente una conclusión sobre quién creó las imágenes ni quién las publicó.

El caso expone el daño que puede causar la creación y circulación no consentida de imágenes íntimas falsas, especialmente cuando afecta a adolescentes. La existencia de fotografías originales en redes sociales no implica consentimiento para modificarlas ni para difundir contenido fabricado a partir de ellas.

Fuentes: entrevista de Alberto Trombetta a Andrea Bringas y transcripción aportada; declaraciones de la abogada Leticia Latini e información sobre el estado de la causa.

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