Villa Mercedes: investigan la muerte de un policía federal retirado hallado con lesiones en su vivienda

Este viernes Villa Mercedes se vio conmocionada por el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Ángel Quiroga, de 66 años, un policía federal retirado, encontrado en su domicilio con signos de lesiones y en avanzado estado de descomposición.

El hecho se registró cerca de las 11 en una vivienda ubicada sobre calle Rafael Cortez, entre Chile y Guayaquil, donde el hombre residía solo. El alerta al 911 fue realizado por su hermano, lo que derivó en un inmediato operativo policial en el lugar.

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron el cuerpo en el piso del garaje. De acuerdo a las primeras evaluaciones, Quiroga habría fallecido entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, dato que será confirmado con los estudios forenses correspondientes.

Uno de los elementos que orienta la investigación es que la vivienda no presentaba signos de violencia en los accesos, lo que en principio descartaría un robo. Sin embargo, el cuerpo presentaba lesiones y rastros de sangre en la zona del rostro, cuya naturaleza aún no fue determinada.

Además, los peritos analizan otros detalles relevantes, como la presencia de una media sombra cubriendo parcialmente el cuerpo, un elemento que también forma parte de las pericias en curso.

En paralelo, los investigadores intentan establecer si el hombre presentaba antecedentes médicos o psicológicos que puedan aportar información para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La causa fue caratulada como “averiguación de muerte” y quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 1, a cargo de Maximiliano Bazla, junto a la fiscal adjunta Cecilia Framini. En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y Policía Científica, quienes avanzan en la recolección de pruebas.

Se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si se trató de una muerte natural, accidental o si existió intervención de terceros.