Villa Mercedes: investigan la muerte de una mujer tras un intento de suicidio en una comisaría

El caso que generó conmoción en Villa Mercedes sumó en las últimas horas un desenlace trágico, ya que la mujer que habría intentado quitarse la vida en la Comisaría 24 habría fallecido, según trascendió a través de un mensaje publicado en redes sociales por su hija.

De acuerdo a esa publicación, la víctima fue identificada como Luisa Raquel Escudero, quien habría fallecido durante la madrugada, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias ni judiciales.

El mensaje difundido en redes expresa:

“Hola buenos días estamos pidiendo una ayuda para poder pagar lo que se pide para poder velar a mi mamá LUISA RAQUEL ESCUDERO, falleció esta madrugada y lamentablemente no tenemos los medios para poder pagar lo que se pide.”

En paralelo, fuentes consultadas indicaron que la causa estaría en manos del Dr. Maximiliano Bazla, fiscal de Instrucción Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Villa Mercedes, quien llevaría adelante la investigación.

El hecho original habría ocurrido en el interior de la dependencia policial, donde la mujer fue asistida por personal presente y posteriormente trasladada al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde permanecía internada.

Hasta el momento, se mantiene un fuerte hermetismo oficial, sin partes médicos ni información institucional que confirme las circunstancias del fallecimiento ni detalles sobre la evolución clínica previa.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la salud mental y la necesidad de fortalecer los mecanismos de contención y acompañamiento ante situaciones de crisis.

13:20 Hs. Información policial (Oficial)

En horas de la tarde del sábado 21 de marzo, alrededor de las 17:45, personal policial intervino en un hecho ocurrido en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes, donde una mujer agredía físicamente a un hombre.

Al arribar al lugar, en inmediaciones de avenida 25 de mayo al 2000, los efectivos dialogaron con un joven de 24 años, quien manifestó que se encontraba vendiendo roscas de Pascua cuando fue abordado por un hombre conocido en la zona y, posteriormente, por una mujer, ambos mayores de edad. Según relató, la femenina comenzó a agredirlo verbalmente y luego le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando su caída y la rotura de sus lentes. Tras el ataque, los agresores se retiraron por calle Asia en sentido oeste-este.

El damnificado también indicó que la mujer suele hostigarlo en reiteradas oportunidades en la vía pública y que ambos serían conocidos en el sector por este tipo de conductas.

Ante la situación, se invitó al joven a radicar la denuncia correspondiente, mientras que se dio intervención a personal de la Subcomisaría 24°. Posteriormente, los efectivos lograron identificar a la mujer en la intersección de calles Las Heras y Asia.

La sospechosa fue trasladada al hospital local para la realización del examen médico y luego a la dependencia policial, donde quedó alojada en calidad de demorada. Más tarde, el hombre formalizó la denuncia, quedando la causa caratulada como “Averiguación de Daños y Lesiones”.

Ya en sede policial, la mujer intentó autolesionarse dentro de una de las celdas. Al advertir la situación, el personal interviniente le brindó asistencia inmediata y solicitó la presencia de profesionales de la salud, quienes constataron que presentaba signos vitales y dispusieron su traslado urgente al hospital para recibir la atención correspondiente.

*Actúan en la causa por este hecho: Fiscalía de Instrucción N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Maximiliano Bazla y Fiscal Adjunta Dra. Cecilia Framini*

Datos complementarios

De acuerdo a antecedentes judiciales,en 2022, Luisa Raquel “La Cacha” Escudero había sido imputada y detenida en una causa por hurto a un adulto mayor. Según la investigación, la mujer habría concurrido al domicilio del hombre, ubicado en avenida 25 de Mayo al 1700, donde le solicitó ayuda económica. En ese contexto, se habría aprovechado de la situación, lo empujó e ingresó a la vivienda, de donde habría sustraído dinero —en una suma no elevada— y un teléfono celular.

Asimismo, registraba otra causa judicial: habría sido acusada de agredir con un arma blanca a un hombre de 64 años durante una reunión ocurrida en noviembre de 2013. Por ese hecho, habría sido detenida en octubre de 2016, en el marco de la investigación correspondiente.