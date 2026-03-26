Villa Mercedes: invierten $330 millones en equipamiento para el Policlínico “Juan Domingo Perón”

El Gobierno de San Luis destinó una inversión de $330 millones para la incorporación de equipamiento en el Policlínico “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y optimizar los servicios médicos en uno de los centros sanitarios más importantes de la región.

Mejora en infraestructura y tecnología médica

La incorporación de nuevos equipos permitirá reforzar áreas clave como diagnóstico, atención de urgencias y tratamientos especializados, brindando mayor capacidad de respuesta ante la demanda creciente de pacientes.

Desde el ámbito oficial señalaron que esta inversión forma parte de una política sanitaria orientada a modernizar el sistema de salud pública provincial, incorporando tecnología de última generación y fortaleciendo la infraestructura hospitalaria.

Un centro de referencia en la región

El Policlínico “Juan Domingo Perón”, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, es considerado un centro de referencia para el sur provincial, atendiendo tanto a vecinos de la ciudad como de localidades cercanas.

En ese contexto, la actualización del equipamiento resulta clave para garantizar prestaciones médicas más eficientes, reducir tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio sanitario.

Además, esta inversión se enmarca en una serie de acciones que viene desarrollando el Gobierno provincial para fortalecer el sistema de salud pública en San Luis, especialmente en instituciones de alta complejidad.