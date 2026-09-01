Villa Mercedes: invierten más de $900 millones para renovar la rotonda de Ruta 8 y Circunvalación

El Gobierno de San Luis avanza con una intervención integral en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional N°8 y la avenida de Circunvalación, en Villa Mercedes. La obra apunta a mejorar las condiciones de seguridad vial y transitabilidad en un sector estratégico para el ingreso y egreso de la ciudad.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial y contemplan una inversión superior a los $900 millones, destinada principalmente a renovar la infraestructura vial y eléctrica existente.

Renovarán la iluminación de 68 columnas

Uno de los principales ejes de la intervención es la renovación integral del sistema de iluminación. Según informó el organismo provincial, durante la noche la escasa visibilidad dificulta la correcta identificación de la isleta central y los radios de giro de la rotonda, una situación que puede incrementar los riesgos para quienes circulan por el lugar.

Para mejorar las condiciones de seguridad se instalarán nuevas luminarias y se realizarán intervenciones sobre columnas, cableados, tableros eléctricos y otros componentes de la red.

En total, las mejoras previstas alcanzarán a 68 columnas de iluminación distribuidas en el sector.

Reconstrucción de losas y nuevas defensas metálicas

La obra no se limita al sistema eléctrico. También comenzó la demolición de las losas deterioradas, que posteriormente serán reconstruidas en su totalidad.

Además, está prevista la colocación de aproximadamente 1.470 metros de defensas metálicas como sistema de contención lateral en puntos estratégicos de la intersección.

A estas tareas se sumarán medidas de protección antivandálicas, destinadas a preservar las instalaciones y reducir posibles daños sobre la infraestructura recientemente renovada.

Un acceso estratégico para Villa Mercedes

La rotonda de Ruta Nacional N°8 y avenida de Circunvalación constituye un punto neurálgico para la circulación vehicular de Villa Mercedes, debido al movimiento cotidiano de automóviles, transporte de cargas y vehículos vinculados con las actividades industriales y productivas de la zona.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención responde además a planteos realizados por sectores industriales, productivos y vecinos, que solicitaron mejoras para fortalecer la seguridad y las condiciones de circulación en este acceso a la ciudad.

La inversión superior a los $900 millones busca, de esta manera, recuperar integralmente el sector y mejorar la infraestructura de uno de los puntos con mayor relevancia para la conectividad vial de Villa Mercedes.