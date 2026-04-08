Villa Mercedes: invitan a una charla abierta sobre Nutrición BioEmocional en el Molino Fénix

En la ciudad de Villa Mercedes, se realizará una propuesta abierta a toda la comunidad orientada al bienestar integral. Se trata del Programa de Nutrición BioEmocional, una iniciativa que combina alimentación, emociones y desarrollo personal, con el objetivo de fomentar hábitos saludables sostenibles.

El evento tendrá lugar el próximo viernes 17 de abril a las 18:00 horas en el Complejo Molino Fénix, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Consultora ÍCONO’S, dedicada al desarrollo del capital humano y el acompañamiento integral.

Una propuesta para conectar con el bienestar

Bajo el lema “Promoviendo hábitos saludables”, la jornada propone una mirada que integra lo físico, emocional y espiritual. Desde la organización explican que el enfoque bioemocional permite comprender cómo las emociones impactan en la alimentación, la autoestima y las relaciones interpersonales.

El programa apunta a generar espacios de reflexión y autoconocimiento, promoviendo herramientas para transformar conductas y fortalecer hábitos desde una perspectiva consciente.

Talleres y acompañamiento integral

Como complemento, la propuesta incluye talleres grupales de acompañamiento holístico e integral, que se desarrollan en modalidad presencial y e-learning. Estos espacios están diseñados como procesos de transformación personal a lo largo de 12 encuentros, con posibilidad de continuidad.

Las actividades contemplan:

Material digital especializado en nutrición bioemocional

Libro guía: “Tu relación con la comida habla de ti”

Ejercicios, cuestionarios y dinámicas grupales

Actividades audiovisuales y espacios de debate

Acompañamiento semanal a través de grupos de WhatsApp

Servicio de viandas saludables personalizadas

Los encuentros se realizan los jueves de 19 a 21 horas en el Centro Carmel (3 de Febrero 527).

Equipo profesional y enfoque interdisciplinario

El programa cuenta con el acompañamiento de un equipo de profesionales integrado por Liliana Soquet, Carolina Carrascull y Vanesa Orueta, con formación en áreas como psicoterapia, coaching ontológico, medicina cuántica, mindfulness, yoga y terapias holísticas.

Además, se suman especialistas invitados en nutrición y alimentación saludable, junto al servicio de viandas de Viandas Roldán.

Desde la organización destacan que el objetivo central es “elegirse como el proyecto más importante de la vida”, promoviendo cambios sostenibles desde un enfoque vivencial, científico y emocional.

Los interesados pueden obtener más información o inscribirse a través del contacto 2657 64-6477 o en redes sociales: @iconos.liderazgo. Los cupos son limitados.