Villa Mercedes: la acumulación de residuos urbanos complica el drenaje y agrava anegamientos

La acumulación de residuos urbanos en la vía pública volvió a encender las alertas en Villa Mercedes, especialmente en un contexto de lluvias intensas que ponen a prueba el sistema de drenaje pluvial.

Desde el Municipio señalaron que la presencia de grandes montículos de basura en distintos puntos de la ciudad se transforma en un factor clave que obstruye los desagües, provocando que el escurrimiento del agua sea más lento cuando se registran precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Las autoridades indicaron que durante los operativos recientes se detectaron focos críticos en sectores como Curchod y Leonismo Argentino, Remedios de Escalada y Amaro Galán, además de zonas aledañas, donde la acumulación de residuos impacta directamente en el funcionamiento del sistema pluvial.

En este sentido, remarcaron que estos residuos no solo generan problemas de drenaje, sino que también constituyen focos de contaminación ambiental, afectando la salubridad y la calidad de vida de los vecinos.

“Arrojar residuos en la calle nos perjudica a todos”, expresaron desde el ámbito municipal, al tiempo que apelaron a la responsabilidad ciudadana para evitar este tipo de situaciones.

Asimismo, destacaron que mantener la limpieza urbana es una tarea compartida, donde las acciones individuales —como respetar los horarios y lugares de disposición de residuos— pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de anegamientos y problemas sanitarios.