Villa Mercedes: la Escuela N°69 Olga Ester Sarden celebró su 32° aniversario con una jornada comunitaria

La comunidad educativa de la Escuela N°69 Olga Ester Sarden celebró este martes 17 de marzo su 32° aniversario, consolidando su trayectoria como un espacio clave en la formación de niños y jóvenes en el barrio Obras Sanitarias de la ciudad de Villa Mercedes.

El festejo se desarrolló en un entorno al aire libre, en el predio ubicado frente al establecimiento, donde docentes, autoridades, estudiantes y familias compartieron una jornada recreativa marcada por la participación y el espíritu comunitario.

Durante la actividad, se promovieron distintos espacios de encuentro y entretenimiento que permitieron fortalecer los lazos entre la escuela y las familias, en un clima de alegría y celebración.

La institución educativa reafirmó así su rol dentro de la comunidad, destacando la importancia de sostener una educación inclusiva y de calidad a lo largo de sus más de tres décadas de historia.