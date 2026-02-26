Villa Mercedes: la Justicia concluyó que Yohana Escudero se quitó la vida

La causa se cierra como suicidio y descarta la participación de terceros

La Justicia de Villa Mercedes resolvió que la muerte de Yohana Pamela Escudero, de 36 años, se trató de un suicidio, ocurrido el pasado 19 de enero en el baño de su vivienda del barrio 100 Viviendas.

La decisión fue formalizada pasado el mediodía por las Dras. Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, y Nayla Cabrera Muñoz, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, quienes firmaron la resolución que será notificada a la familia de la mujer y a su pareja, Lucas Gatica.

📌 Las pruebas que fundamentaron la decisión

Según fuentes judiciales, “todas las entrevistas fueron concluyentes y todas las pericias indican que fue un suicidio”.

La determinación se apoyó en un conjunto integral de pruebas que incluyó:

Resultado completo de la autopsia

Registros de cámaras de seguridad de la ciudad

Declaraciones testimoniales

Análisis de teléfonos celulares

Otras pericias técnicas complementarias

Desde el ámbito judicial remarcaron que todos los informes estuvieron a disposición de los abogados de ambas partes, quienes tuvieron acceso permanente al expediente para garantizar la transparencia del proceso.

El cuerpo de la mujer fue hallado suspendido en el baño de la vivienda, sujeto a un cable amarrado a la claraboya del techo, un hecho que en su momento generó distintas hipótesis y fuerte repercusión pública.

⚖️ Renuncia del abogado de la familia

Durante el avance de la investigación, el abogado Vicente Cuesta, representante de la familia Escudero, presentó su renuncia. Según trascendió, la decisión se produjo tras anticipar a los familiares el resultado que indicaban las pericias, las cuales descartaban la hipótesis de femicidio sostenida por allegados de la víctima.

Con la resolución firmada, las fiscales dieron por cerrada la causa, al concluir que no hubo intervención de terceros en el hecho.

La comunidad de Villa Mercedes continúa impactada por el caso, mientras el foco se desplaza ahora hacia el acompañamiento y la contención de la familia.

Fuente: Marina Rubio para El Chorrillero

⛔ CONVOCATORIA A CONFERENCIA DE PRENSA

✅ Caso: Escudero

✅ Convocan:

Dra. Nayla Cabrera Muñoz – Fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1

Dra. Gisela Milstein – Fiscal de Instrucción Nº 5

✅ Día: viernes 27 de febrero

✅ Hora: 10:30 hs.

✅ Lugar: Sala de Prensa del Poder Judicial – Segunda Circunscripción Judicial