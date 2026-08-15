Villa Mercedes: la Policía recuperó una motocicleta robada y un hombre quedó vinculado a la causa

La motocicleta había sido sustraída del ingreso de una vivienda de Villa Mercedes. Tras una serie de tareas investigativas, efectivos de la Comisaría Seccional 12° localizaron el vehículo y lo secuestraron. Un hombre de 28 años quedó vinculado a la investigación.

Efectivos de la Comisaría Seccional 12° recuperaron este jueves 13 de agosto una motocicleta que había sido denunciada como robada en Villa Mercedes y vincularon a un hombre de 28 años a la causa.

El hecho había sido denunciado el miércoles 12 de agosto por un joven de 18 años, quien informó la sustracción de una Motomel Blitz 110 cc que se encontraba en el hall de ingreso de su domicilio.

A partir de los datos aportados y de distintas tareas de investigación, los policías lograron establecer un posible lugar donde se encontraba el rodado.

La moto estaba oculta en una habitación

Con la información reunida, los efectivos se dirigieron hasta un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Dr. Mestre y Francisco Saibene.

Con autorización del propietario, un hombre de 68 años, los policías ingresaron al inmueble y encontraron la motocicleta oculta en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda.

En el lugar también se presentó un hombre de 28 años, nieto del propietario, quien manifestó que la motocicleta había sido llevada previamente hasta ese domicilio.

Los efectivos procedieron al secuestro del rodado y constataron que tanto el número de cuadro como la documentación coincidían con los datos denunciados como sustraídos.

Un hombre quedó vinculado a la investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la carátula “Averiguación hurto calificado – encubrimiento y procedencia sospechosa”.

El hombre de 28 años fue notificado de sus derechos y quedó vinculado a la causa, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que la motocicleta llegó hasta la vivienda.