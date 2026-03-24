Villa Mercedes: la sorpresiva visita de Soledad Pastorutti junto a las “100 Guitarras” en el Boliche Don Miranda

El tradicional boliche de Villa Mercedes fue escenario de un momento único cuando “La Sole” apareció de manera inesperada durante una grabación, generando emoción entre músicos y presentes.

El pasado viernes 20 de marzo de 2026, al mediodía, el histórico Boliche Don Miranda, ubicado en Villa Mercedes, abrió sus puertas a un equipo de producción audiovisual que realizaba un programa o documental sobre la cultura local.

Según relataron desde el propio espacio en sus redes sociales, el lugar fue cedido con la intención de promover la identidad cultural de la ciudad y brindar hospitalidad al equipo técnico, como ocurre habitualmente en este emblemático punto de encuentro folklórico.

Los protagonistas principales de la jornada eran las “100 Guitarras Mercedinas”, reconocidas por su interpretación colectiva de piezas tradicionales. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la presencia de la reconocida cantante Soledad Pastorutti, popularmente conocida como “La Sole”.

La artista ingresó sorpresivamente al lugar cantando mientras sonaban los acordes de “Calle Angosta”, una de las canciones más representativas de Villa Mercedes. El momento quedó registrado de manera espontánea en un material de “detrás de escena”, generando una fuerte emoción entre los presentes.

Durante el encuentro, quienes participaron destacaron el carisma, la cercanía y la humildad de la cantante, que interactuó con los músicos y el equipo de trabajo en un clima distendido.

Como gesto especial, Soledad Pastorutti entregó un fragmento de su tradicional poncho, enmarcado, como símbolo de sus 30 años de trayectoria musical. La pieza pasará a integrar la colección de cuadros que decoran las paredes del histórico boliche.

Desde la organización adelantaron que próximamente se dará a conocer dónde y cuándo se podrá ver el material audiovisual completo registrado durante la jornada.

El episodio vuelve a posicionar a Villa Mercedes como un punto de referencia para la cultura popular y el folklore argentino, con espacios como el Boliche Don Miranda que mantienen viva la tradición.

🎶✨ Momento inolvidable en Villa Mercedes “La Sole” sorprendió a todos en el Boliche Don Miranda al aparecer cantando “Calle Angosta” junto a las 100 Guitarras Mercedinas 🎸🇦🇷 🔥 Emoción, folklore y un regalo histórico: un fragmento de su poncho por sus 30 años de carrera 📍 Una escena única que reafirma la identidad cultural de la ciudad #SoledadPastorutti #LaSole #CalleAngosta #FolkloreArgentino #VillaMercedes #Cultura #MusicaArgentina #100Guitarras #SanLuis #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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