Villa Mercedes: lanzan cineclub con debate en el Molino Fénix y proyectarán gratis “Relatos Salvajes”

La ciudad de Villa Mercedes suma una nueva iniciativa cultural con la creación de un cineclub con modalidad de cine debate, impulsado por el Complejo Molino Fénix junto a los Cines Fénix, que tendrá su primera función gratuita este martes 21 de abril a las 19:50.

La propuesta, promovida por la directora del complejo, María Gabriela Calvo, apunta a ofrecer un espacio donde el cine no solo sea entretenimiento, sino también una herramienta para el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas entre los asistentes.

El ciclo comenzará con la proyección de “Relatos Salvajes”, la reconocida película argentina dirigida por Damián Szifron, considerada una de las producciones nacionales más destacadas a nivel internacional. Estrenada en 2014, la obra reúne seis historias atravesadas por un eje común: la violencia contenida en situaciones cotidianas, abordada con humor negro, tensión narrativa y crítica social.

Además del film principal, la jornada incluirá el cortometraje “Aminga, de un pueblo a una ciudad”, dirigido por Martino Zaidelis y protagonizado por César Albarracín, quien estará presente como invitado especial. Su participación permitirá enriquecer el cierre con un cine debate abierto, donde el público podrá dialogar directamente sobre la obra y sus temáticas.

Desde la organización señalaron que el objetivo del cineclub es proyectar películas fuera del circuito comercial, seleccionadas por su valor artístico y capacidad de generar discusión. Cada encuentro contará también con cortometrajes complementarios que amplíen el enfoque de las temáticas abordadas.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio cultural sostenido en el tiempo, promoviendo el pensamiento crítico y la participación activa de la comunidad a través del lenguaje cinematográfico.

La invitación está abierta a todo el público para ser parte de este nuevo ciclo que combina arte, reflexión y encuentro colectivo en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.