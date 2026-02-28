Villa Mercedes: Maximiliano Frontera abrirá las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el 3 de marzo

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, emitirá el próximo martes 3 de marzo a las 10 horas su mensaje anual de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en un acto institucional clave para el inicio del período legislativo 2026.

La convocatoria fue formalizada tras la sesión preparatoria realizada este sábado 28 de febrero, que estuvo encabezada por la viceintendenta Silvina Galetto, en su rol de presidenta del cuerpo. La acompañaron el secretario administrativo Luis Gil y la secretaria legislativa Andrea Olmos.

Durante la sesión, los ediles aprobaron por unanimidad los puntos establecidos en el orden del día, dejando así conformado el marco institucional para el inicio del nuevo período ordinario.

Expectativa por anuncios de gestión

En los últimos días, Maximiliano Frontera anticipó a través de sus redes sociales que el discurso incluirá “importantes anuncios” para la ciudad. Si bien no trascendieron detalles, se espera que el mensaje aborde ejes vinculados a obras públicas, desarrollo urbano, políticas sociales y planificación estratégica para 2026.

El acto de apertura de sesiones constituye uno de los momentos políticos más relevantes del calendario municipal, ya que el jefe comunal presenta el balance de gestión del último año y fija las prioridades legislativas y administrativas para el período que comienza.

📡 La transmisión oficial podrá seguirse en vivo a través de nuestro portal www.villamercedes.info, donde se realizará la cobertura especial del mensaje de apertura.

En ese marco, el discurso será seguido de cerca tanto por el arco político local como por distintos sectores institucionales y sociales de Villa Mercedes, dado el impacto que las definiciones puedan tener en la agenda pública de la ciudad.