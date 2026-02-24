Villa Mercedes: motociclista sufrió fractura expuesta tras un choque y el conductor del auto se dio a la fuga

Una mujer de 41 años resultó gravemente herida este martes 24 de febrero por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Villa Mercedes. El conductor del otro vehículo involucrado abandonó el lugar y es intensamente buscado.

De acuerdo a la información brindada por la División Accidentología Vial, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 en la intersección de las calles General Paz y Ardiles.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Zanella ZB110 conducida por una mujer de 41 años y un automóvil de color gris. Según las primeras averiguaciones, la moto circulaba por General Paz en sentido sur–norte, mientras que el automóvil lo hacía por Ardiles en sentido oeste–este.

Tras el impacto, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga, dejando a la motociclista herida sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. Fue asistida en el lugar por personal del Sempro y trasladada inicialmente al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes. Posteriormente, debido a la complejidad de la lesión, fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en la ciudad de San Luis, donde recibe atención especializada.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y se labran actuaciones judiciales para establecer la identidad del conductor del automóvil involucrado. La investigación continúa bajo directivas de la Justicia.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de los siniestros viales y la responsabilidad penal de quienes abandonan la escena de un accidente, una conducta que agrava la situación legal del involucrado.