Villa Mercedes: murió Fernando “Figa” Closa, dueño de la panadería más antigua de la ciudad

La ciudad de Villa Mercedes despide con pesar a Fernando “Figa” Closa, reconocido comerciante local y propietario de la histórica Panadería Closa, considerada una de las más antiguas y tradicionales de la ciudad, con más de 125 años de trayectoria familiar.

La noticia de su fallecimiento, ocurrida este sábado, provocó una fuerte repercusión entre vecinos, clientes y distintas figuras de la comunidad villamercedina, que durante décadas mantuvieron un vínculo cotidiano con uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad.

La panadería, identificada por generaciones de familias mercedinas con el apellido Closa, forma parte de la identidad comercial e histórica de Villa Mercedes. Su permanencia a lo largo de más de un siglo la convirtió en un punto de referencia para miles de vecinos.

Tras conocerse la noticia, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, expresó públicamente sus condolencias a través de sus redes sociales.

“Con mucho dolor despedimos a Fernando Closa, parte de una familia tradicional, trabajadora y muy querida de nuestra ciudad. Lamento profundamente su partida, una gran persona, siempre amable y cercano con todos”.

El mensaje del jefe comunal se sumó a numerosas expresiones de afecto y reconocimiento hacia la familia Closa, destacando el legado humano y comercial que Fernando dejó en la ciudad.

La muerte de “Figa” Closa representa además la despedida de una figura profundamente ligada a la historia cotidiana de Villa Mercedes, en un comercio que trascendió generaciones y que continúa siendo parte del patrimonio afectivo de los vecinos.