Villa Mercedes: noche de música en vivo, tributo a Creedence y gastronomía en Hipólito Resto

Villa Mercedes suma una nueva propuesta para el fin de semana con una velada que fusiona música en vivo y gastronomía. El evento se realizará el próximo sábado 21 de marzo en Hipólito Resto, ubicado en la intersección de Marconi y Las Heras.

La jornada incluirá un tributo a Creedence Clearwater Revival, a cargo de la banda Hardboness, que encabezará el espectáculo principal con un repertorio centrado en los clásicos del rock internacional.

Además, la grilla artística contempla un show acústico de Claudio Fernández, que aportará un formato más íntimo al inicio de la noche, seguido por un DJ en vivo para cerrar la propuesta con música y ambientación nocturna.

Una propuesta que combina música y experiencia gastronómica

Desde la organización destacaron que se trata de una noche pensada para disfrutar de buena comida y música en vivo, en un espacio que viene consolidándose como punto de encuentro en la escena local.

La modalidad será con reserva anticipada, dada la capacidad limitada del lugar. Para consultas y confirmaciones, se habilitó el número 2657 649901.

El evento se posiciona como una de las opciones destacadas del fin de semana en Villa Mercedes, especialmente para quienes buscan una experiencia diferente que combine espectáculos en vivo con propuestas gastronómicas.