Villa Mercedes: ordenaron la liberación de Carlos Camilo Roldán, imputado por tentativa de homicidio

El Juzgado de Garantía Nº 1 de Villa Mercedes resolvió este viernes otorgar la libertad a Carlos Camilo Roldán, imputado por tentativa de homicidio por la agresión ocurrida el 25 de febrero en calle Carlos Pellegrini al 600. La decisión se tomó tras una audiencia en la que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero el magistrado dispuso medidas de coerción menos gravosas.

La audiencia de vencimiento de prórroga de detención se llevó a cabo este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 1, a cargo del Dr. Alfredo Cuello.

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal —representado por los Dres. José Olguín, Marcelo Palacio y Andrea Court— presentó los elementos de prueba reunidos hasta el momento y solicitó que se dicte la prisión preventiva del imputado.

Por su parte, la defensa de Roldán, representada por el abogado Sebastián Ojeda Escobedo, se opuso tanto a la calificación legal como a la medida de coerción solicitada por la Fiscalía. El letrado argumentó que no se encuentran acreditados los extremos necesarios para justificar la prisión preventiva.

Tras una extensa audiencia en la que se escucharon los planteos de ambas partes, el juez Alfredo Cuello resolvió admitir los cargos formulados por la Fiscalía, pero dispuso la libertad inmediata del imputado, bajo medidas de coerción menos lesivas.

De esta manera, Carlos Camilo Roldán continuará vinculado a la causa mientras avanza la investigación, aunque permanecerá en libertad bajo las condiciones impuestas por la Justicia.

La causa se inició a raíz de la agresión ocurrida el pasado 25 de febrero, cuando el imputado habría atacado con un cuchillo a un hombre, provocándole diversas heridas y generando una investigación por tentativa de homicidio.