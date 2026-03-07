Villa Mercedes: persecución policial terminó con dos demorados por maniobras peligrosas en moto y alcoholemia positiva

VILLA MERCEDES, SAN LUIS. Dos hombres fueron demorados este sábado por la mañana luego de protagonizar una persecución policial mientras circulaban en motocicleta realizando maniobras peligrosas en plena vía pública. El conductor, de 27 años, dio positivo en el test de alcoholemia.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) durante un recorrido preventivo en la zona de calle Ayacucho y avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos individuos —de 27 y 30 años— que se desplazaban en una motocicleta zigzagueando sobre la calzada, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial.

Cuando los motoristas intentaron identificarlos, el conductor emprendió la fuga, girando por calle España hacia el este. Esto derivó en una persecución que se extendió por varias cuadras hasta que finalmente fueron interceptados en la intersección de calle León Guillet y Pedernera, con apoyo de personal policial y de Tránsito Municipal.

De acuerdo al reporte oficial, ambos sujetos se mostraron agresivos e intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron reducidos y demorados por los efectivos.

Durante el procedimiento se realizó un test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, el cual arrojó un resultado positivo de 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado preventivamente.

Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría Seccional 8°, donde quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes, con intervención de personal policial y del área de Tránsito Municipal.