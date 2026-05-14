Villa Mercedes: Poggi anunció una inversión de $640 millones para la sexta etapa de refacción del Policlínico Regional

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves la firma del contrato para iniciar la sexta etapa de refacción y puesta en valor del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, una obra que demandará una inversión de $640 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días.

Durante la actividad, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Frontera y autoridades del sistema sanitario provincial. Además, se oficializó la nueva conducción del hospital con la presentación de Fernando Antonello como director médico y Renzo Camera como director administrativo.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, sostuvo que el objetivo de la nueva gestión es recuperar el rol histórico del establecimiento como centro de referencia regional. “El objetivo estratégico es que este hospital vuelva a ser lo que era para Villa Mercedes: un lugar de referencia donde todos quieran venir”, expresó.

La funcionaria aseguró además que se impulsará “un modelo de atención más cercano y centrado en las personas”, en línea con el proceso de modernización que atraviesa el sistema de salud provincial.

El documento que habilita el inicio de la obra fue firmado por la presidenta de SAPEM, María Pía Pollio, y el socio gerente de Cubo Construcciones SRL, Dalmiro Arrieta.

Qué sectores del Policlínico serán renovados

La sexta etapa de intervención abarcará gran parte de la planta baja del edificio sanitario. Según explicó el director de Infraestructura Hospitalaria, Alejandro Vrbos, los trabajos incluirán consultorios, áreas administrativas y el servicio de urgencias.

En el sector este se realizarán mejoras en consultorios de odontología, cardiología, hemoterapia, oftalmología y odontopediatría, mientras que el sector oeste comprenderá oficinas administrativas, recursos humanos y espacios de autogestión.

Además, se renovará integralmente el hall principal del hospital con nuevas aberturas, pisos, cielorrasos y pintura general.

“Todo el servicio odontológico va a contar con sillones nuevos. Cuatro ya están comprados y dos están en proceso de adquisición”, detalló Vrbos.

El funcionario también remarcó el impacto laboral del proyecto y señaló que, a lo largo de las seis etapas de obra, “se han generado cerca de 200 puestos de trabajo directos de la construcción”.

Nuevas autoridades y fortalecimiento del sistema sanitario

Durante el acto, Teresa Nigra recordó que el servicio de urgencias ya había sido renovado durante una gestión anterior de Poggi, y afirmó que ahora será nuevamente puesto en valor.

La ministra destacó además que el hospital cuenta actualmente con casi 740 agentes, 123 médicos y equipos interdisciplinarios de distintas especialidades.

“Tenemos profesionales muy valiosos. Lo que necesitamos es articular el trabajo entre todos”, afirmó.

En ese marco, también se entregaron ocho computadoras completas destinadas al sistema de autogestión del establecimiento.

Poggi vinculó la obra del Policlínico con la UNViMe

Durante su discurso, Claudio Poggi relacionó la transformación del hospital con otras inversiones estratégicas que el Gobierno provincial impulsa en Villa Mercedes, entre ellas la finalización del edificio de Medicina de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

El gobernador consideró que ambas obras forman parte de una misma política orientada a fortalecer la formación de profesionales y mejorar el sistema sanitario local.

“En simultáneo con la finalización del hospital vamos a estar terminando también la obra de la universidad”, señaló.

Poggi recordó además que el proceso de reconstrucción del Policlínico comenzó en enero de 2024 y aseguró que el establecimiento “estaba muy destruido y que el trabajador de la salud lo padecía”.

También valoró el esfuerzo conjunto entre el personal sanitario y las empresas constructoras para sostener la atención médica mientras avanzan las refacciones.

“La obra pública genera trabajo. Miren la cantidad de cascos de construcción que hay dentro y fuera del edificio”, expresó.

Finalmente, el mandatario provincial deseó éxito a las nuevas autoridades del hospital y reconoció el trabajo realizado por la anterior directora, Berta Arenas, y su equipo durante las primeras etapas del proceso de recuperación del centro de salud.