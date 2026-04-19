Villa Mercedes: presentan el libro “Nutrición Bioemocional”, una propuesta que integra emociones y alimentación

El libro “Nutrición Bioemocional”, una obra que propone abordar la alimentación desde una perspectiva que integra el cuerpo, las emociones y la historia personal. El proyecto es impulsado por la creadora del programa, Liliana Soquet, y la escritora Vanesa Susana Orueta.

La publicación invita a reflexionar sobre el vínculo entre las emociones y los hábitos alimentarios, planteando interrogantes centrales como el rol de las emociones en la evolución humana, su impacto en el cuerpo y la influencia de la cultura en la forma en que las personas sienten y se relacionan con la comida.

Según se desprende del contenido, el libro ofrece herramientas prácticas orientadas al aprendizaje social y emocional, con el objetivo de fortalecer la autoestima, promover la regulación emocional —especialmente de la ira— y fomentar una relación más consciente con uno mismo.

En ese sentido, la propuesta apunta a que cada lector pueda construir sus propias conclusiones a partir de ejercicios y experiencias, integrando la compasión personal como eje del proceso de cambio.

Además, el enfoque bioemocional plantea que la manera de alimentarse no responde únicamente a una necesidad física, sino que también refleja aspectos profundos de la historia individual, creencias y patrones adquiridos a lo largo de la vida.

El desarrollo del libro cuenta con la colaboración de profesionales de distintas áreas, entre ellas psicología, nutrición y yoga, lo que refuerza su carácter interdisciplinario y su orientación hacia el bienestar integral.

La obra se inscribe dentro de una tendencia creciente que busca ampliar el concepto tradicional de nutrición, incorporando dimensiones emocionales y sociales en el abordaje de la salud.

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