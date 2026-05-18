Villa Mercedes: presentaron el libro “La Condición de las Cosas”, obra póstuma de la recordada Marcela Irene Calderón

Este viernes 15 de mayo se realizó en la Casa de la Cultura de Villa Mercedes la presentación oficial del libro “La Condición de las Cosas”, obra literaria de la recordada Lic. Marcela Irene Calderón, quien en vida se destacó como docente universitaria, legisladora e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

La actividad estuvo cargada de emoción y recuerdos, en un encuentro que convocó a familiares, amistades, colegas, representantes institucionales y referentes de la política local.

La iniciativa fue impulsada y gestionada por el Dr. Alberto Mariani, pareja de Calderón, junto al acompañamiento de amigas, colegas, familiares e instituciones que colaboraron para concretar la publicación y presentación de la obra.

Participaron del evento el intendente Maximiliano Frontera, la viceintendenta Silvina Galetto, autoridades universitarias, funcionarios municipales y numerosas personas cercanas a la autora, quienes compartieron reflexiones, anécdotas y recuerdos sobre su trayectoria humana, académica y política.

Una obra íntima sobre la condición humana

El libro reúne una selección de poemas y relatos cortos de carácter íntimo y personal, donde la autora propone reflexiones sobre la condición humana a partir de situaciones cotidianas y escenas mundanas.

Durante la presentación se destacó el valor cultural y emocional de la obra, que busca mantener viva la mirada sensible y crítica que caracterizó a Marcela Irene Calderón.

Además, se informó que la totalidad de las ganancias obtenidas por la venta de ejemplares será destinada a instituciones y hogares de adultos mayores, otorgándole también un fuerte perfil solidario a la iniciativa.

Música en vivo y acompañamiento artístico

Como cierre del encuentro, la música popular tuvo un lugar destacado con las presentaciones de Rodolfo Abecilla, la agrupación San Luis Tango, Andrés Estrada Trío y Matías Chain, quienes acompañaron la velada con distintas interpretaciones musicales.

Presencia política y repercusiones en redes

En el plano político, uno de los datos que generó repercusiones fue la presencia del presidente del PJ Pedernera, Alfredo Domínguez.

Tras el evento, la ex diputada y ex administradora de Casa de la Música, Anabela Lucero, publicó un mensaje en sus estados de redes sociales que fue interpretado en ámbitos políticos como una reacción vinculada a dicha presencia.

Posteriormente, Domínguez respondió públicamente mediante un video, profundizando así un nuevo capítulo de las tensiones internas dentro del peronismo local.