Villa Mercedes presentó el boleto estudiantil gratuito: beneficiará a más de 17 mil alumnos

Villa Mercedes pondrá en marcha desde el próximo lunes el boleto estudiantil gratuito, una medida que alcanzará a 17.426 estudiantes de todos los niveles educativos, quienes no deberán abonar el pasaje para asistir a clases.

La iniciativa es financiada de manera conjunta entre el Gobierno de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes, en el marco de una política que apunta a fortalecer el acceso a la educación y aliviar el impacto del transporte en la economía familiar.

Convenio para alumnos de la V Brigada Aérea

Durante el acto de presentación, el intendente Maximiliano Frontera, junto al secretario de Transporte, Víctor Cianchino, y el presidente de la cooperadora de la Escuela Técnica N°17 “V Brigada Aérea”, Jesús Navarro, firmaron un convenio específico para garantizar el traslado de 540 estudiantes de esa institución.

La escuela se encuentra en Villa Reynolds, fuera del ejido urbano, lo que genera mayores dificultades de movilidad. Con este acuerdo, los alumnos podrán acceder al transporte público sin costo.

Transporte y contexto del sistema

El intendente destacó el trabajo articulado con el gobernador provincial y remarcó que la medida forma parte de una política sostenida en materia educativa.

Frontera recordó que cuando inició su primera gestión en 2019, el sistema de transporte urbano atravesaba una situación crítica. “Corría riesgo de desaparecer”, señaló, al tiempo que recordó el impacto posterior de la pandemia.

Actualmente, el servicio cuenta con colectivos cero kilómetro, en su mayoría equipados con aire acondicionado, y unidades inclusivas destinadas a personas con discapacidad motriz.

El jefe comunal subrayó que el beneficio se enmarca en la declaración del actual período como Año de la Educación y calificó la medida como “una decisión con fuerte contenido de justicia social”.

Alcance del beneficio

El boleto gratuito está destinado a:

Estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario

Jubilados

Pensionados

Con esta implementación, más de 17 mil jóvenes mercedinos podrán trasladarse diariamente a sus instituciones educativas sin abonar el pasaje, consolidando una política que busca garantizar igualdad de oportunidades.