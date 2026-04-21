Villa Mercedes: prisión para dos acusados de operar centros de venta de droga tras allanamientos en zona céntrica

El Juzgado Federal de Villa Mercedes dispuso este lunes 20 de abril el traslado a prisión de dos hombres, de 42 y 23 años, acusados de manejar puntos de venta y distribución de estupefacientes en la ciudad.

La medida se enmarca en una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, luego de que ambos fueran detenidos el pasado viernes 17 de abril durante una serie de operativos realizados por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados sobre avenida Bartolomé Mitre al 1900, en Villa Mercedes, donde los efectivos policiales lograron desarticular dos centros de comercialización de droga. Las acciones forman parte de los operativos impulsados bajo el programa “Misión Sarmiento”.

Durante los allanamientos, la Policía de la Provincia secuestró marihuana, envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros elementos considerados relevantes para la investigación judicial.

Según el informe oficial, la cantidad de cocaína incautada permitiría la elaboración de 152 dosis, con un valor estimado de $912.000, mientras que la marihuana alcanzaría para 27 dosis, valuadas en aproximadamente $108.000.

Tras la audiencia correspondiente, ambos imputados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa.