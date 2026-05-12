Villa Mercedes: prisión preventiva para dos acusados y domiciliaria para otros dos en una causa por droga valuada en $345 millones

La Justicia Federal de Villa Mercedes ordenó este lunes la prisión preventiva para dos hombres y la prisión domiciliaria para una mujer y un joven, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, tras una serie de allanamientos donde se secuestró droga valuada en más de 345 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Villa Mercedes luego de la audiencia realizada este lunes 11 de mayo. Según se informó, un hombre de 50 años permanecerá detenido por el término de 190 días, mientras que otro individuo de 40 años cumplirá prisión preventiva durante 60 días.

En tanto, una mujer de 47 años y un joven de 21 años deberán cumplir prisión domiciliaria mientras avanza la investigación judicial.

Los allanamientos y el secuestro de droga

Los cuatro imputados habían sido detenidos el pasado viernes 8 de mayo durante procedimientos realizados por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, en el marco de las acciones de la Misión Sarmiento.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, con intervención de la Fiscalía Federal, luego de tareas investigativas que apuntaban a un posible abastecimiento de estupefacientes previsto para los próximos días.

Uno de los operativos se concretó en una vivienda del barrio 640 Viviendas, donde residían la mujer de 47 años, el hombre de 40 años y el joven de 21 años.

Durante ese allanamiento, los efectivos secuestraron 63 bolsas con florescencias de cannabis sativa, conocidas como “creepy”, además de cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación considerada de interés para la causa, un automóvil Chevrolet Zafira y una motocicleta de 150 cc.

Más de 69 mil dosis secuestradas

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda del barrio 365 Viviendas, domicilio del hombre de 50 años.

En ese lugar, la Policía incautó tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta Beta Motors de 310 cc.

De acuerdo a las actuaciones policiales, la sustancia secuestrada alcanzó un peso total de 22,905 kilogramos, equivalente a unas 69 mil dosis, con un valor estimado de aproximadamente 345 millones de pesos.

Tras la resolución judicial, los hombres de 50 y 40 años fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras que la mujer y el joven quedaron alojados en distintos inmuebles bajo la modalidad de prisión domiciliaria.