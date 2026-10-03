Villa Mercedes: prisión preventiva para Juan Bautista Pérez Diez por una tentativa de homicidio

La Justicia dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para Juan Bautista Pérez Diez, imputado por un hecho ocurrido el pasado 25 de septiembre en Pasaje Moretti al 1800, en Villa Mercedes, donde un hombre resultó herido de un disparo en el rostro, a la altura de uno de sus ojos.

La resolución fue adoptada durante una audiencia desarrollada este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, luego del vencimiento de la prórroga de detención que había sido concedida tras la formulación de cargos.

Pérez Diez había sido imputado el sábado 26 de septiembre por el delito de homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La jueza ratificó la calificación legal

Al momento de resolver, la jueza Natalia Pereyra Cardini consideró que existió dolo y ratificó la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal, al entender que hubo intención de matar.

Además, ordenó que el imputado permanezca bajo prisión preventiva durante cuatro meses.

Entre los fundamentos considerados para disponer la medida se mencionaron la existencia del hecho investigado, la necesidad de cautelar el proceso, la peligrosidad de la conducta atribuida, la solidez de la imputación, la actitud posterior al episodio, la pena en expectativa, el riesgo para la víctima y su familia y la evidencia que todavía resta incorporar a la investigación.

Antes de conocerse la resolución, la Defensa, ejercida por el abogado Víctor Villegas, solicitó un cambio en la calificación legal y planteó la posibilidad de aplicar medidas menos restrictivas, entre ellas la prisión domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal, representado en la audiencia por el fiscal de Instrucción Maximiliano Bazla, sostuvo la calificación y se opuso al pedido de la Defensa. Argumentó que una prisión domiciliaria no garantizaría adecuadamente los fines del proceso y podría ser fácilmente eludida.

En la audiencia también intervino como secretario Fabian Aguilar.

El hecho investigado en Pasaje Moretti

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el viernes 25 de septiembre, aproximadamente a las 15:30, en una vivienda ubicada en Pasaje Moretti al 1800, en Villa Mercedes.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en inmediaciones de la vivienda cuando Pérez Diez llegó al lugar a bordo de una motocicleta de 110 cc.

Según la acusación fiscal, el imputado portaba una escopeta de caño recortado. Ante esa situación, el damnificado intentó ponerse a resguardo dentro de la propiedad.

Siempre conforme a la reconstrucción incorporada a la causa, el acusado efectuó disparos desde una abertura de la vivienda y uno de los proyectiles alcanzó al hombre en el rostro, provocándole una lesión en uno de sus ojos.

Tras el ataque, el imputado se retiró del lugar.

La víctima debió recibir asistencia médica y, debido a las características de la lesión ocular, posteriormente fue derivada al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis.

Pérez Diez se presentó al día siguiente en una dependencia policial acompañado por su abogado defensor y quedó detenido. Durante la primera audiencia, la Justicia formuló los cargos provisorios y concedió una prórroga de detención.

Vencido ese plazo, este viernes volvió a desarrollarse una audiencia en la que finalmente se resolvió imponerle cuatro meses de prisión preventiva, mientras continúa la investigación judicial.