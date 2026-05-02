Villa Mercedes Produce ya está en marcha: más de 60 productores locales ofrecen sus creaciones en El Lago

La ciudad vive un fin de semana dedicado a la producción local con una nueva edición de “Villa Mercedes Produce”, una feria que comenzó este sábado y seguirá este domingo en el predio de El Lago, con la participación de más de 60 productores.

Organizada por la Municipalidad de Villa Mercedes, la propuesta busca visibilizar el trabajo local y generar un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El jefe del programa de Vinculación e Innovación Social Tecnológica, Rodrigo Leguizamón, explicó que la iniciativa está enfocada exclusivamente en quienes elaboran sus propios productos. “Es una feria dedicada netamente al productor”, señaló.

La variedad es uno de los principales atractivos. Durante ambas jornadas, los visitantes pueden recorrer stands con propuestas gastronómicas como alfajores, budines y pastafrolas, además de artesanías en madera, tejidos, velas y amigurumis. También participan productores del rubro vivero, sumando plantas y opciones verdes.

El evento se desarrolla entre las 15:00 y las 18:00, en la franja más templada del día, aunque no se descarta extender el horario si las condiciones climáticas acompañan. A esto se suma un patio gastronómico, un sector de juegos para niños y música para toda la familia.

Más allá del aspecto recreativo, desde el municipio destacan el impacto económico de este tipo de propuestas. “Se genera movimiento y se pone en valor la mano de obra local. Detrás de cada producto hay mucho esfuerzo”, remarcó Leguizamón.

La feria forma parte de un circuito más amplio que incluye iniciativas como “Emprende VM” y la feria circular de Plaza Italia, que en conjunto reúnen a unos 400 productores y emprendedores en la ciudad.

Además, la convocatoria sigue abierta. Quienes deseen sumarse pueden acercarse al Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en Pedernera y Tucumán, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

Con entrada gratuita y una amplia oferta, “Villa Mercedes Produce” se consolida como una oportunidad para recorrer, descubrir y apoyar el talento local en un entorno familiar.