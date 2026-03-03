Villa Mercedes: profunda tristeza por la muerte de Catriel, el niño de 5 años que luchaba contra el cáncer

Con profundo pesar, la comunidad de Villa Mercedes despide a Fernando Catriel Torres Sosa, quien falleció a la 1:30 de la madrugada en Córdoba, donde se encontraba recibiendo atención médica especializada tras una dura y prolongada lucha contra el cáncer. Su partida generó una enorme conmoción en la ciudad, que acompañó a la familia desde el primer momento del diagnóstico, con cadenas de oración, gestos solidarios y permanentes muestras de afecto.

Catriel permanecía bajo tratamiento en la capital cordobesa luego de que le detectaran un tumor que requirió intervención y controles constantes. Su historia movilizó profundamente a vecinos, instituciones y especialmente a la comunidad educativa de la Escuela N° 240 “Provincia de Corrientes”, donde asistía. En señal de duelo y respeto, la institución decidió suspender sus actividades, reflejando el impacto que su fallecimiento produjo en docentes, compañeros y familias.

En medio de un dolor inmenso, sus seres queridos atraviesan además una difícil situación económica. La familia necesita reunir fondos para afrontar los gastos del sepelio y poder brindarle la despedida que merece. A través de un mensaje cargado de emoción, su mamá, Verónica Dahyana Sosa, expresó: “Gracias por sus mensajes, disculpen que no contesto. Cuando esté más tranquila prometo contestar. Me ayudan compartiendo. Medio millón nos cuesta despedir a mi hijo”.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo al alias Vero.sosa4 (Naranja X), a nombre de Verónica Dahyana Sosa. Cada aporte y cada difusión representan un gesto de acompañamiento en este momento tan delicado. La comunidad vuelve a abrazar a la familia con respeto y cariño, sosteniéndolos en esta despedida atravesada por el dolor. Que descanse en paz.

Suspensión de clases y muestras de acompañamiento

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades de la Escuela N° 240 “Provincia de Corrientes” comunicaron la suspensión de actividades durante la jornada como gesto de respeto y acompañamiento a la familia.

La noticia generó múltiples mensajes de condolencias en redes sociales, donde vecinos expresaron su pesar y destacaron la fortaleza del pequeño y de sus padres durante el proceso de enfermedad.