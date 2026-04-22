Villa Mercedes: proponen multar a quienes rompan bolsas de residuos y el Frente Sindical rechaza la iniciativa

El proyecto busca incorporar sanciones al Código de Faltas, mientras organizaciones sindicales advierten sobre su impacto en sectores vulnerables

PorRedacción Villa Mercedes Info

En Villa Mercedes, un proyecto presentado en el Concejo Deliberante generó debate político y social. Se trata de una iniciativa impulsada por el concejal Lucas Sapino, del bloque Pro San Luis, que propone sancionar económicamente a quienes rompan o alteren bolsas de residuos domiciliarios en la vía pública.

La propuesta plantea la incorporación del Artículo 95° Bis al Código Municipal de Faltas, con el objetivo de establecer multas específicas ante estas conductas. Según se informó, el expediente fue girado a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, donde será analizado técnicamente antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Alcances del proyecto

De acuerdo al texto presentado, la iniciativa apunta a regular situaciones vinculadas a la manipulación de residuos en la vía pública, una problemática que, según argumentan desde el espacio del edil, impacta en la higiene urbana y en el orden de la ciudad.

Este tipo de normativas ya existe en otros municipios del país, donde se busca desalentar prácticas que generan dispersión de basura y complican las tareas de recolección.

Rechazo del Frente Sindical

Tras conocerse el proyecto, el Frente Sindical de Villa Mercedes emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la iniciativa. Las organizaciones sostuvieron que la propuesta “castiga la pobreza” y advirtieron que podría profundizar la situación de vulnerabilidad de personas que recurren a la recolección informal de residuos para subsistir.

En el documento, señalaron que la medida no aborda las causas estructurales del problema, como la falta de empleo o de políticas sociales, y cuestionaron que se prioricen sanciones económicas en lugar de soluciones de fondo.

Además, remarcaron que la práctica de revisar residuos responde, en muchos casos, a necesidades básicas insatisfechas, y plantearon la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a la inclusión social y laboral.

Debate abierto en el Concejo

El proyecto continuará su recorrido legislativo en comisión, donde podrían incorporarse modificaciones o dictámenes antes de su tratamiento definitivo. Mientras tanto, el tema ya instaló un debate en la agenda local sobre higiene urbana, políticas sociales y el rol del Estado frente a la vulnerabilidad.

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