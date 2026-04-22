Villa Mercedes: proponen multar a quienes rompan bolsas de residuos y el Frente Sindical rechaza la iniciativa

En Villa Mercedes, un proyecto presentado en el Concejo Deliberante generó debate político y social. Se trata de una iniciativa impulsada por el concejal Lucas Sapino, del bloque Pro San Luis, que propone sancionar económicamente a quienes rompan o alteren bolsas de residuos domiciliarios en la vía pública.

La propuesta plantea la incorporación del Artículo 95° Bis al Código Municipal de Faltas, con el objetivo de establecer multas específicas ante estas conductas. Según se informó, el expediente fue girado a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, donde será analizado técnicamente antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Alcances del proyecto

De acuerdo al texto presentado, la iniciativa apunta a regular situaciones vinculadas a la manipulación de residuos en la vía pública, una problemática que, según argumentan desde el espacio del edil, impacta en la higiene urbana y en el orden de la ciudad.

Este tipo de normativas ya existe en otros municipios del país, donde se busca desalentar prácticas que generan dispersión de basura y complican las tareas de recolección.

Rechazo del Frente Sindical

Tras conocerse el proyecto, el Frente Sindical de Villa Mercedes emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la iniciativa. Las organizaciones sostuvieron que la propuesta “castiga la pobreza” y advirtieron que podría profundizar la situación de vulnerabilidad de personas que recurren a la recolección informal de residuos para subsistir.

En el documento, señalaron que la medida no aborda las causas estructurales del problema, como la falta de empleo o de políticas sociales, y cuestionaron que se prioricen sanciones económicas en lugar de soluciones de fondo.

Además, remarcaron que la práctica de revisar residuos responde, en muchos casos, a necesidades básicas insatisfechas, y plantearon la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a la inclusión social y laboral.

Debate abierto en el Concejo

El proyecto continuará su recorrido legislativo en comisión, donde podrían incorporarse modificaciones o dictámenes antes de su tratamiento definitivo. Mientras tanto, el tema ya instaló un debate en la agenda local sobre higiene urbana, políticas sociales y el rol del Estado frente a la vulnerabilidad.