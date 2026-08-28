Villa Mercedes: provocó daños en una vivienda con un bastón y fue demorado

El hecho se registró durante la noche del miércoles 26 de agosto, en la ciudad de Villa Mercedes, donde efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 49 años.

Los motoristas fueron enviados al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un incidente ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1300.

Al arribar, los policías encontraron al hombre retenido por vecinos. Según informaron, se encontraba alterado y con una actitud agresiva.

Daños en la vivienda

De acuerdo con lo manifestado por la propietaria del domicilio, el individuo se había presentado en la vivienda pese a que aseguró no conocerlo.

Siempre según el relato aportado a los efectivos, el hombre habría provocado daños en distintas aberturas de la casa utilizando un bastón de madera.

Ante esta situación, los agentes procedieron a demorarlo y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría Seccional 9° de Villa Mercedes, donde quedaron a cargo las actuaciones correspondientes.

El procedimiento permitió contener la situación y dar intervención a la dependencia policial para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.