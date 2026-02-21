Villa Mercedes: quedó filmado un robo a plena luz del día en calle Betbeder

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Villa Mercedes, cuando un robo quedó documentado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda ubicada sobre calle Betbeder, entre Pueyrredón y Las Heras.

El hecho ocurrió el miércoles a las 10:52, en horario matutino y a plena luz del día. Las imágenes muestran el accionar del delincuente, quien primero observa el entorno, se retira y luego regresa para ingresar a la propiedad.

Según se puede advertir en el registro fílmico, el sujeto se desplaza hacia el interior del inmueble y fuerza el acceso principal, abriendo el portón de una patada. Posteriormente comienza a reunir distintos elementos para conformar lo que sería el botín y finalmente se retira del lugar con los objetos sustraídos.

De acuerdo al testimonio de una vecina, la propietaria de la vivienda se encuentra de viaje, situación que habría sido aprovechada por el autor del hecho.

Los vecinos radicaron la correspondiente denuncia y adjuntaron como prueba el material en video y fotografías captadas por el sistema de vigilancia. Ahora, la damnificada deberá ratificar formalmente la presentación ante las autoridades.

La investigación quedó en manos del Departamento de Investigaciones, que trabaja en la identificación del sospechoso a partir de las imágenes obtenidas.

El episodio vuelve a poner en agenda la preocupación por los hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad, incluso en horarios donde habitualmente hay circulación de personas.