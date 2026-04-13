Villa Mercedes recibe al Tren Sanitario del Ministerio de Capital Humano: atención médica gratuita hasta el 24 de abril

La ciudad de Villa Mercedes es sede desde este lunes 13 de abril del Tren Sanitario del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que brindará atención médica gratuita hasta el viernes 24, en el marco de un operativo que ya recorrió otras localidades de la provincia.

Se trata de la segunda visita de la formación sanitaria a San Luis, siendo además la primera provincia del país que el dispositivo recorre en lo que va del año. La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Estado nacional, el Gobierno provincial y los municipios.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, destacó que el tren cuenta con 11 vagones equipados con diversas especialidades médicas, entre ellas clínica general, psicología, fonoaudiología, psiquiatría y oftalmología, además de tecnología para realizar mamografías y radiografías.

“El servicio es complementario al sistema sanitario provincial y permite que muchas personas que no habían podido acceder a una consulta, ahora tengan esta posibilidad”, señaló el funcionario.

Alto impacto en el interior provincial

Antes de arribar a Villa Mercedes, el tren realizó operativos en Beazley y Justo Daract, donde se concretaron cerca de 900 y más de 1.000 prestaciones respectivamente, evidenciando una fuerte demanda en el interior.

Uno de los servicios más valorados es el oftalmológico, ya que permite que niños y niñas puedan elegir sus armazones y recibir los lentes en el momento, lo que representa un importante alivio económico para las familias.

Bertolini también subrayó la logística necesaria para el funcionamiento del dispositivo: “La Provincia aporta profesionales, infraestructura y coordinación para que el tren pueda operar correctamente”.

Una herramienta clave para sectores vulnerables

Por su parte, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, remarcó el impacto social del operativo: “Es un logro que se consigue trabajando en conjunto con Nación y Provincia, con un profundo sentido social”.

El jefe comunal destacó que este tipo de iniciativas permite acercar controles, diagnósticos y tratamientos a vecinos que, por distintas razones, no habían podido acceder al sistema de salud.

El operativo continuará hasta el viernes 24 con atención abierta y gratuita, en una política pública orientada a ampliar el acceso a la salud mediante dispositivos móviles y articulación interinstitucional.