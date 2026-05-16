Villa Mercedes recibe el “Desafío de las Listas Argentinas”: más de 250 pilotos competirán en La Pedrera

Villa Mercedes será sede este fin de semana de uno de los eventos más importantes del automovilismo de cuarto de milla en Argentina. El Parque La Pedrera albergará el esperado “Desafío de las Listas Argentinas”, una competencia que reunirá a más de 250 pilotos provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

La propuesta promete marcar un antes y un después en las tradicionales picadas nacionales, al convocar en un mismo escenario a los vehículos más veloces y competitivos del circuito argentino.

Un evento histórico para el automovilismo argentino

El organizador Diego Pérez confirmó en diálogo con medios locales que esta edición tendrá características inéditas por la magnitud de participantes y la representación federal alcanzada.

El eje central del espectáculo será la competencia entre las denominadas “Listas Argentinas”, un sistema federal de rankings donde cada región del país posee una clasificación con los 20 autos más rápidos en categoría libre.

Participarán representantes de Cuyo, el norte y sur de Buenos Aires, además de otras provincias argentinas, consolidando una competencia que reunirá a los mejores exponentes del cuarto de milla nacional.

Los mejores autos del país competirán en La Pedrera

En total, estarán presentes las 12 listas oficiales existentes en Argentina. Esto permitirá que los 82 autos más rápidos del país se enfrenten en la recta principal del complejo villamercedino.

Se trata de vehículos especialmente preparados para alta competición, muchos de ellos con desarrollos mecánicos de primer nivel que habitualmente no coinciden en un mismo circuito.

La convocatoria tendrá además presencia internacional, ya que se confirmó la llegada de pilotos desde Chile.

Competidores viajarán más de 3.000 kilómetros para participar

El impacto federal del evento quedó reflejado en la procedencia de los participantes. Según explicó Pérez, algunos pilotos iniciaron su viaje hace varios días para llegar a Villa Mercedes.

Uno de los casos más llamativos es el de competidores provenientes de Ushuaia, quienes recorrerán cerca de 3.400 kilómetros para competir en San Luis. También llegarán corredores desde Salta y distintos puntos estratégicos del país.

La competencia también representa una oportunidad de visibilidad para pilotos del interior que históricamente debían viajar a Buenos Aires para lograr reconocimiento dentro del ambiente.

Cómo será el cronograma del fin de semana

La actividad comenzará el sábado con las categorías tradicionales que compiten por tiempo, modalidad que suele convocar una importante cantidad de fanáticos del automovilismo.

La organización estima una participación de entre 150 y más de 200 autos durante esa jornada.

El domingo se desarrollará el evento principal con la competencia exclusiva de las Listas Argentinas, considerada la gran atracción del fin de semana.

Entre los pilotos y equipos confirmados aparecen nombres destacados como el Team Mirabelli, Nico Viturro y “El Pibe”, reconocido dentro del ambiente por su dominio en motores V8 y de seis cilindros.

La Pedrera, elegida por su nivel de seguridad e infraestructura

La elección del Parque La Pedrera como sede fue definida por las condiciones técnicas y de seguridad que ofrece el predio.

Según explicó Pérez, el circuito cuenta con infraestructura adecuada para albergar un espectáculo de semejante magnitud, tanto por las características de la pista como por la visibilidad para el público.

Además, se incorporaron más de 200 metros de tribunas para mejorar la experiencia de los espectadores durante ambas jornadas.

Desde la organización sostienen que actualmente La Pedrera se encuentra entre “los dos o tres mejores lugares del país” para desarrollar competencias de picadas.

El premio: representar a Argentina en Brasil

El evento también tendrá relevancia internacional. Los resultados obtenidos en Villa Mercedes definirán parte del equipo argentino que viajará a competir a Brasil durante junio.

La organización otorgará seis cupos para integrar la delegación nacional que enfrentará a pilotos brasileños en un campeonato donde las listas poseen una trayectoria consolidada desde hace ocho años.

Las entradas parten desde los $20.000 para el sábado y existen opciones de compra online con combos promocionales para ambas jornadas.