Villa Mercedes recibió la imagen del Cristo de Renca en una multitudinaria Caravana de la Fe

Villa Mercedes vivió una jornada cargada de espiritualidad con la llegada de la imagen del Cristo de Renca, que fue recibida oficialmente en el edificio municipal por el intendente Maximiliano Frontera, en el marco de la tradicional Caravana de la Fe.

El arribo estuvo acompañado por el párroco de Renca, padre Tomás Barón, junto a fieles y agrupaciones que participan del recorrido religioso, que cada año convoca a una importante cantidad de devotos en la provincia de San Luis.

Durante la jornada, la imagen sagrada inició un recorrido por distintos sectores de la ciudad, en una manifestación de fe que combina peregrinación, tradición y participación comunitaria. La actividad cuenta con la organización de la Caravana de la Fe y la Asociación de Ciclismo de Villa Mercedes, con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Como parte de las celebraciones, está prevista para las 19:00 una Santa Misa en la Parroquia Sagrado Corazón, que será presidida por el padre Tomás Barón junto al padre Sergio Simunovich.

La visita del Cristo de Renca representa uno de los eventos religiosos más significativos de la región, con fuerte arraigo cultural y espiritual, especialmente en localidades cercanas como Renca, donde se encuentra uno de los santuarios más importantes del país dedicados a esta advocación.