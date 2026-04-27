Villa Mercedes: reconocieron a tres policías por intervenir en un violento episodio en barrio San Martín

La Policía de la Provincia de San Luis distinguió este viernes a tres efectivos que intervinieron en un hecho de extrema violencia ocurrido en el barrio San Martín, en la ciudad de Villa Mercedes, donde un hombre armado generó disturbios y amenazó la integridad de vecinos.

El reconocimiento fue oficializado mediante una resolución institucional y se entregó durante un acto realizado en el complejo La Pedrera, en el marco de la finalización del Curso de Operador de Moto Nivel 1 hasta 300cc, del que participaron integrantes de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N°2 y N°4.

Las autoridades presentes —la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de Policía, comisario general (RV) Juan Carlos Serrano; y el jefe de la UROP N°2, comisario mayor Javier Verdú— hicieron entrega de la distinción al oficial ayudante Gastón Alejandro Torres Szadorski, al sargento David Mora y a la cabo Gabriela Antonella Lazarte.

Un procedimiento clave para evitar mayores daños

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 22 de abril, cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre una situación de violencia en inmediaciones de las calles Alberdi y Libertad.

Según la información oficial, un individuo, en estado de agresividad, provocaba daños en la vía pública y en un domicilio particular, utilizando un hacha.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos con resistencia por parte del agresor, quien intentó atacarlos. Sin embargo, mediante un accionar coordinado, lograron reducir y demorar al sujeto, evitando que la situación escalara.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

Reconocimiento institucional

Desde la Jefatura de Policía destacaron el profesionalismo, la eficiencia y la capacidad operativa demostrada por los uniformados en un contexto de riesgo.

Asimismo, remarcaron que este tipo de intervenciones no solo contribuyen a la seguridad pública, sino que también fortalecen el prestigio de la institución policial ante la comunidad.

Cabe recordar que el episodio había generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes alertaron sobre la conducta violenta del individuo. La rápida intervención permitió contener la situación sin que se registraran heridos.