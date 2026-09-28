Villa Mercedes: recuperaron la documentación de una jubilada y demoraron a una mujer

Una mujer de 73 años denunció el faltante de una cartera con dinero y documentación personal de su vivienda ubicada en calle San Martín al 2000, en Villa Mercedes. Por el hecho, una mujer de 40 años fue demorada y quedó vinculada a una investigación por “Averiguación hurto”.

El procedimiento se realizó durante la mañana del sábado 26 de septiembre, con intervención de efectivos de la Comisaría Seccional 9° y del Comando Radioeléctrico.

Según la denuncia, una mujer se presentó en el domicilio de la jubilada y solicitó utilizar el baño. Después de retirarse del lugar, la damnificada constató que le faltaba una cartera que contenía dinero y documentación personal.

A partir de las tareas investigativas, los policías lograron localizar a una mujer de 40 años en inmediaciones de Leonismo Argentino y Profesor Farfan.

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Además, los efectivos lograron recuperar la totalidad de la documentación perteneciente a la damnificada. El dinero, en cambio, no pudo ser recuperado.

La mujer demorada fue trasladada a la Comisaría Seccional 9°, donde quedó vinculada a las actuaciones judiciales.

La investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía de Instrucción N.º 5 de la Segunda Circunscripción Judicial.