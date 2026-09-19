Villa Mercedes: recuperaron la estructura de bronce de la Cruz de la Unidad robada en la Capilla de Schoenstatt

La Policía de San Luis recuperó en Villa Mercedes una estructura de bronce perteneciente a la imagen religiosa denominada Cruz de la Unidad, que había sido sustraída del predio de la Capilla Nuestra Señora de Schoenstatt.

El procedimiento se realizó este viernes 18 de septiembre y estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13).

La pieza religiosa fue localizada en un inmueble de calle Carlos Pellegrini, donde funciona una actividad vinculada con la compra y venta de cobre y otros materiales.

El robo ocurrió el jueves por la tarde

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Seccional 9.ª, el ilícito ocurrió durante la tarde del jueves 17 de septiembre en el predio situado en la intersección de Calle Angosta y Pizarro, en la ciudad de Villa Mercedes.

La responsable de la capilla advirtió daños en las rejas y constató el faltante de la Cruz de la Unidad, una imagen religiosa confeccionada en bronce, de aproximadamente dos metros de altura, que se encontraba emplazada sobre una estructura de cemento.

Además de los daños y la sustracción, distintas representaciones religiosas ubicadas en el lugar aparecieron cubiertas con pintadas de color verde. Entre las inscripciones podía leerse la frase “No adoren a otros dioses ajenos”, mientras que otros mensajes resultaban incompletos o difíciles de interpretar.

Las pintadas alcanzaron imágenes de Jesús, la Virgen María y otras escenas vinculadas con la tradición católica, lo que generó consternación entre integrantes de la comunidad religiosa y vecinos de la ciudad.

La pieza fue entregada voluntariamente

A partir de diferentes tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a un domicilio de calle Carlos Pellegrini, donde entrevistaron a un hombre relacionado con la compra y venta de cobre y otros materiales.

Según manifestó el ciudadano ante los investigadores, dos individuos habían llegado al lugar para ofrecerle una estructura de bronce. Cuando les consultó sobre la procedencia del elemento, se produjo una discusión entre ambos sujetos.

Los hombres dejaron la pieza en el inmueble y posteriormente se dieron a la fuga. Tras conocer que podría tratarse del objeto sustraído de la capilla, el responsable del lugar hizo entrega voluntaria de la estructura a la Policía.

El elemento fue reconocido como perteneciente a la Cruz de la Unidad denunciada como robada y quedó a disposición de las autoridades intervinientes.

La investigación continúa

La Policía de San Luis continúa con las diligencias destinadas a establecer fehacientemente cómo ocurrió el ilícito e identificar a las personas involucradas.

Por el momento, no se informó sobre detenciones relacionadas con el robo, los daños ocasionados en el predio ni las pintadas realizadas sobre las imágenes religiosas.