Villa Mercedes: recuperaron un celular robado tras detectar una transferencia desde Mercado Pago

La investigación comenzó luego de que un vecino denunciara la sustracción de su teléfono desde el interior de un automóvil. Posteriormente, descubrió que habían realizado una transferencia mediante su cuenta personal de Mercado Pago.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en Villa Mercedes, cuando el damnificado descendió momentáneamente de su vehículo para realizar una compra.

Al regresar, advirtió que una persona desconocida había sustraído su teléfono celular. Poco después, constató que desde su cuenta de Mercado Pago se había efectuado una transferencia sin su autorización.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Seccional Novena iniciaron una investigación para determinar quién tenía el dispositivo y establecer el recorrido del dinero transferido.

Como resultado de las averiguaciones, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Pueyrredón 1723, procedimiento que arrojó resultado positivo.

Durante el operativo fue recuperado el teléfono denunciado como sustraído. Además, el hombre que se encontraba en posesión del aparato fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de la sustracción y establecer la responsabilidad del sospechoso en la transferencia realizada desde la billetera virtual.