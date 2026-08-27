Villa Mercedes: recuperaron una moto robada tras un allanamiento en el barrio Unión

Una motocicleta Honda Wave 110 cc que había sido denunciada como robada en Villa Mercedes fue recuperada durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Unión, como resultado de una investigación desarrollada por efectivos de la Comisaría Seccional 9ª.

El procedimiento se concretó este jueves 27 de agosto y contó con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de la fiscal Gisela Milstein.

La moto había sido sustraída en julio

De acuerdo con el informe policial, la investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 5 de julio, luego de la sustracción de una motocicleta Honda Wave 110 cc, color negro.

Según la presentación realizada por el damnificado, alrededor de las 23:00 había dejado estacionado el rodado sobre la vereda de un domicilio ubicado en calle Colombia al 200, donde se encontraba visitando a un amigo.

Cuando salió del inmueble advirtió que la motocicleta ya no estaba, por lo que posteriormente realizó la correspondiente denuncia por averiguación de hurto.

A partir de ese momento, personal policial inició diferentes tareas investigativas con el objetivo de establecer el paradero de la moto e identificar a las personas que eventualmente pudieran estar relacionadas con su sustracción.

La investigación condujo hasta el barrio Unión

Como resultado de las diligencias realizadas, los investigadores obtuvieron información que indicaba que la motocicleta podría encontrarse en una vivienda del barrio Unión de Villa Mercedes.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de Instrucción N° 5, encabezada por Gisela Milstein, desde donde se gestionó la correspondiente orden judicial de allanamiento y requisa del domicilio señalado.

Con la autorización judicial, los efectivos realizaron el procedimiento y encontraron el rodado buscado. La medida tuvo resultado positivo y la motocicleta fue secuestrada tras comprobarse que sus características identificatorias coincidían con las del vehículo denunciado como sustraído.

Investigan cómo llegó la motocicleta al domicilio

Durante el procedimiento, una mujer adulta que se encontraba en la vivienda manifestó ser la propietaria del inmueble.

Según consta en el informe policial, la mujer declaró que su hijo adolescente, de 15 años, habría obtenido la motocicleta mediante un intercambio en el que presuntamente entregó un iPhone 11 a cambio del rodado.

Por tratarse de un menor de edad, se preserva su identidad.

Tras conocerse estas circunstancias, la Fiscalía dispuso la recepción de las correspondientes declaraciones testimoniales y ordenó que las actuaciones fueran remitidas a esa dependencia judicial.

La investigación continuará para determinar cómo se produjo la adquisición de la motocicleta, quién realizó el intercambio y qué grado de responsabilidad podría corresponder a las personas involucradas.

Hasta el momento, la información oficial da cuenta de la recuperación y secuestro del vehículo, mientras continúan las diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho.