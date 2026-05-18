Villa Mercedes: recuperaron una motocicleta robada que estaba oculta entre malezas

Durante la noche de este domingo 17 de mayo, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes que culminó con la recuperación de una motocicleta que había sido sustraída horas antes.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se realizó tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre el hallazgo de una motocicleta Kawasaki 300 cc en inmediaciones de la Autopista de las Serranías Puntanas y avenida Circunvalación.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 27 años, propietario del rodado, quien manifestó que había encontrado la motocicleta escondida entre malezas en ese sector de la ciudad.

En ese contexto, los efectivos realizaron el secuestro preventivo del vehículo y posteriormente trasladaron la motocicleta a la dependencia policial correspondiente, donde continuarán las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas al hecho.

El procedimiento forma parte de las tareas preventivas y de respuesta inmediata que desarrolla la Policía de la provincia ante denuncias por robos y sustracción de vehículos en distintos puntos de la ciudad.