Villa Mercedes relanza campaña de prevención ante la venta ilegal de terrenos sin escritura

Ante la repercusión pública generada por la venta irregular de terrenos sin escritura, la Municipalidad de Villa Mercedes relanzó una campaña informativa destinada a alertar a los vecinos sobre los riesgos de adquirir lotes sin verificar previamente su situación legal.

La iniciativa busca reforzar las recomendaciones para quienes deseen realizar una operación inmobiliaria, especialmente en un contexto donde se investiga la presunta venta de terrenos fiscales que habría afectado a decenas de familias en la ciudad.

Recomendaciones antes de comprar un terreno

A través de material informativo difundido en redes sociales y canales oficiales, el Municipio recordó que antes de adquirir un terreno o propiedad es fundamental consultar el estado del inmueble en la oficina de Catastro.

El objetivo es constatar que el lote cuente con la habilitación correspondiente, además de verificar que tenga acceso a servicios básicos y que la operación inmobiliaria cumpla con las normativas urbanísticas vigentes.

Desde la comuna remarcaron que estas consultas previas permiten evitar posibles irregularidades en loteos o ventas realizadas por personas que no poseen la titularidad del inmueble.

La campaña se relanza en medio de la investigación judicial vinculada a la presunta venta ilegal de terrenos en el noreste de Villa Mercedes, donde alrededor de 33 familias denunciaron haber adquirido lotes que pertenecen al Municipio y que fueron cedidos al Gobierno de San Luis para la construcción de viviendas.

En ese marco, el asesor legal municipal, Dr. Mauro Sabattini, confirmó que la denuncia ya se encuentra en manos del fiscal Leandro Estrada, quien lleva adelante la investigación para determinar posibles responsabilidades penales.

El objetivo: prevenir nuevas estafas inmobiliarias

Desde la Municipalidad señalaron que la difusión de estas recomendaciones apunta a prevenir nuevas situaciones de fraude o irregularidades, promoviendo que los vecinos se asesoren antes de realizar cualquier transacción.

La comuna reiteró que, además de consultar en Catastro, es aconsejable verificar la documentación con abogados, escribanos o martilleros matriculados, y confirmar que los loteos estén debidamente aprobados por el Municipio.

De esta manera, las autoridades buscan reforzar la información preventiva para evitar que más vecinos resulten perjudicados en operaciones inmobiliarias que no cumplen con la normativa vigente.