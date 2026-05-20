Villa Mercedes: rescataron un caballo y secuestraron un carro por presunto maltrato animal

Un operativo realizado este martes por la noche en la ciudad de Villa Mercedes terminó con el resguardo preventivo de un caballo y el secuestro de un carro, en el marco de una intervención vinculada a la presunta infracción a la Ley de Maltrato Animal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Manuel Lainez y Balcarce.

Encontraron al equino atado a un poste

Al arribar al lugar, los motoristas constataron la presencia de un caballo de pelaje marrón atado a un poste, junto a un carro en mal estado y sin ninguna persona responsable presente en el lugar.

Minutos después se presentó un hombre de 40 años, quien aseguró ser el propietario del animal. De acuerdo a su relato, había dejado el equino en ese sitio mientras asistía al estudio de su abogada.

Tras enviar imágenes del estado del caballo al Centro de Operaciones Policiales, se dispuso la intervención del refugio municipal de contención animal.

El caballo quedó bajo resguardo municipal

Posteriormente, y por disposición de las autoridades competentes con conocimiento de la Justicia, se ordenó el resguardo preventivo del equino y el secuestro preventivo del carro, medida ejecutada por personal de tránsito municipal.

El caballo fue trasladado en un vehículo municipal hacia la Canera Municipal, donde quedó bajo resguardo. En tanto, el propietario fue demorado y trasladado a sede policial, donde fue notificado por una infracción a la normativa vigente sobre maltrato animal.

Este tipo de intervenciones forman parte de los controles y actuaciones preventivas que se realizan en Villa Mercedes ante denuncias relacionadas con el cuidado y bienestar animal.