Villa Mercedes: retienen una camioneta por negarse a alcoholemia y secuestran elementos de pesca en un control vial

Un procedimiento conjunto entre fuerzas de seguridad derivó en la retención de un vehículo y el secuestro de elementos de pesca sin habilitación, en el marco de controles preventivos en Villa Mercedes.

Este 24 de marzo, alrededor de las 15:30, se llevó adelante un operativo de control vehicular y alcoholemia en la intersección de la ex Ruta Nacional N° 7 y la Ruta Provincial N° 2B, en la ciudad de Villa Mercedes.

Durante el procedimiento, personal policial junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó una camioneta conducida por un hombre de 36 años, quien se negó a realizar el test de alcoholemia. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso la retención preventiva del vehículo, que fue trasladado a la base vial.

En paralelo, tomó intervención la Brigada Ecológica, que procedió al secuestro de elementos de pesca transportados sin la habilitación correspondiente para la temporada vigente, en infracción a la normativa de protección de fauna.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad contravencional, que evaluará las sanciones correspondientes.