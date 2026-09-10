Villa Mercedes: retiraron cinco camionadas de basura de un desagüe y advierten por el riesgo de anegamientos

La acumulación de residuos en los alrededores de los desagües de Villa Mercedes vuelve a generar preocupación por las dificultades que provoca en el escurrimiento del agua. Este miércoles, una cuadrilla municipal realizó una extensa limpieza en el sector sureste de la ciudad y retiró cinco camionadas de residuos, entre ramas, cubiertas, bolsas de pasto, basura domiciliaria y hasta un sillón.

El problema, según explicaron desde el área de Desagües de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, no se limita a la basura que queda dentro de los cauces. Los residuos depositados en terrenos, espacios verdes y sectores cercanos también pueden ser arrastrados por el agua y terminar formando obstrucciones.

Cinco camionadas retiradas en el sector de Jardín del Sur

La intervención se realizó en el acueducto ubicado hacia el final del barrio Jardín del Sur, donde trabajaron aproximadamente 10 operarios y una retroexcavadora desde las 9 hasta las 17.

Durante la jornada se retiraron ramas, cubiertas, bolsas de pasto, residuos domiciliarios y otros elementos de gran tamaño. En intervenciones anteriores, incluso, las cuadrillas encontraron animales muertos dentro del sistema de drenaje.

El responsable del área de Desagües, Mariano Montoya, explicó que el trabajo consiste no solo en despejar el cauce, sino también en limpiar sus alrededores.

La razón es sencilla: aquello que queda en los márgenes puede terminar siendo arrastrado por el agua y convertirse posteriormente en un obstáculo para el escurrimiento.

Las ramas, uno de los principales riesgos

El sector intervenido cuenta con siete compuertas y distintos puntos de paso, donde una rama puede quedar atravesada y comenzar a retener otros residuos.

De esta manera, bolsas y desperdicios se van acumulando hasta formar una especie de tapón que dificulta el paso del agua.

Montoya señaló que “lo más peligroso son las ramas”, debido a que funcionan como un filtro: quedan atravesadas y comienzan a enganchar residuos que llegan posteriormente con la corriente.

Cuando esto ocurre durante una lluvia, el agua puede retroceder y aumentar el riesgo de anegamientos en distintos sectores de Villa Mercedes.

Incluso después de que una cuadrilla logra liberar el paso, la situación puede repetirse pocos minutos más tarde. El agua continúa avanzando y arrastra nuevos residuos desde otros puntos del sistema.

Según explicó el funcionario, durante una misma tormenta un sector puede requerir cuatro o cinco intervenciones.

El problema también comienza fuera de los canales

Desde el municipio remarcaron que buena parte de los residuos no son arrojados directamente dentro de los desagües.

La basura que permanece en terrenos baldíos, espacios verdes o sectores próximos a los cauces puede ser desplazada cuando aumenta el caudal.

Además, distintas calles de la ciudad funcionan como verdaderas “venas de agua”, por donde los residuos pueden desplazarse hasta desembocar en el sistema de drenaje.

En este contexto, Montoya recordó que Villa Mercedes tiene muy poca pendiente, por lo que el agua necesita encontrar libres sus vías naturales de escurrimiento.

El pedido a los vecinos ante las lluvias

El área de Desagües mantiene un cronograma de limpieza y también responde a los reclamos realizados a través del 147.

A esto se suma un sistema de guardias que permite intervenir durante las precipitaciones cuando algún punto comienza a obstruirse.

Sin embargo, desde el municipio insistieron en que la limpieza no alcanza si los residuos vuelven a acumularse pocos días después.

El pedido a los vecinos es sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos para la recolección y evitar depositarlos junto a cauces, espacios verdes o terrenos baldíos.

También recomendaron prestar atención a las alertas meteorológicas. Ante el anuncio de lluvias importantes, evitar sacar residuos fuera de horario puede contribuir a que no sean arrastrados hacia los desagües.

Preocupación por las lluvias intensas

La situación adquiere mayor relevancia de cara al próximo verano y ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Frente a grandes volúmenes de agua en períodos cortos, el estado de los canales y sus alrededores pueden marcar una diferencia”, advirtió Montoya.

El funcionario resumió la problemática con una frase: “Contra el clima no se puede”, pero remarcó que sí existe una conducta que puede evitarse: transformar los residuos en obstáculos para el recorrido del agua.

“Hay que hacer un poco de autocrítica porque con la basura que los vecinos tiran se van a inundar ellos, y si no es ellos, es un vecino, un amigo, la madre”, expresó al realizar el llamado a la comunidad.

Y concluyó con un pedido concreto: no arrojar basura, especialmente en las inmediaciones de los canales, porque una rama o un residuo puede ser suficiente para iniciar un atoramiento y favorecer el anegamiento de algunos barrios.